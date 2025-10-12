На що краще ловити щуку восени?
Через те, що вона холоднішає та стає прозоріша восени, порівняно із серпнем, риболовля на щуку також змінюється, передає 24 Канал з посиланням на Черкаський рибоохоронний патруль.
- У жовтні температура води знижується до 12 градусів, відповідно, дрібна риба починає йти на глибину. За мальком на глибину йде і щука. У таких випадках рибалкам радять використовувати для щуки спеціальні приманки, як-от блискуча блешня.
Річ у тім, що за низької температури води краще використовувати для риболовлі приманки з яскравим, "кислотним" забарвленням, а у сонячні дні та у першій половині осені гарний результат приносять приманки, що мають природне забарвлення.
- Водночас наприкінці жовтня та у листопаді вже щука стає більш пасивною, а тому не кидається на блискучу блешню. У таких випадках потрібно постійно міняти блешні, поки не підберете таку, на яку буде ловитися риба.
- Варто додати, що восени можна ловити щуку ще й на воблера. Це краще робити на підводних косах, де скупчується дрібна риба, також зграї малька можуть стояти біля берега.
Нагадуємо! У Дніпровському рибоохоронному патрулі радять ловити щуку біля заростів підводної та надводної рослинності, зокрема, очерету та латаття. Водночас у жовтні – листопаді трава в річці падає і риба шукає укриття в ямах та в глибоких вирах, тому щуку потрібно шукати в місцях, де звужується русло.
Які є різновиди приманок для риболовлі?
Наприклад, натуральні приманки працюють більше на мирні види риб, тобто на коропа та карася. Серед найпопулярніших варіантів таких приманок є хробак (для більшості прісноводних); черв'яки (приваблюють дрібну плотву та ляща); мотиль (підійде для зимової риболовлі, зокрема на окуня); кукурудза (підходить для риболовлі на коропа та амура) тощо.
Якщо ж розглядати штучні приманки, то до таких входять блешні (підходять для лову щуки та окуня); воблери (дозволяють ловити різну рибу на поверхні та в товщі води); силіконові приманки (ефективні для судака чи щуки); поппери (притаманні для лову жереха влітку) тощо.