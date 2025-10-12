На что лучше ловить щуку осенью?

Из-за того, что она холодеет и становится прозрачнее осенью, по сравнению с августом, рыбалка на щуку также меняется, передает 24 Канал со ссылкой на Черкасский рыбоохранный патруль.

Читайте также Форель – привередливая рыба: почему ее не найти в каждой реке

В октябре температура воды снижается до 12 градусов, соответственно, мелкая рыба начинает уходить на глубину. За мальком на глубину уходит и щука. В таких случаях рыбакам советуют использовать для щуки специальные приманки, например блесна блесна.

Дело в том, что при низкой температуре воды лучше использовать для рыбалки приманки с ярким, "кислотным" окрасом, а в солнечные дни и в первой половине осени хороший результат приносят приманки, имеющие естественную окраску.

В то же время в конце октября и в ноябре уже щука становится более пассивной, а потому не бросается на блесну блесну. В таких случаях нужно постоянно менять блесны, пока не подберете такую, на которую будет ловиться рыба.

Стоит добавить, что осенью можно ловить щуку еще и на воблера. Это лучше делать на подводных косах, где скапливается мелкая рыба, также стаи малька могут стоять у берега.

Напоминаем! У Днепровском рыбоохранном патруле советуют ловить щуку возле зарослей подводной и надводной растительности, в частности, камыша и кувшинок. В то же время в октябре – ноябре трава в реке падает и рыба ищет укрытие в ямах и в глубоких водоворотах, поэтому щуку нужно искать в местах, где сужается русло.

Какие есть разновидности приманок для рыбалки?