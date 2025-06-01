Можно ли приватизировать землю без согласия соседей
- Приватизация земли требует согласования границ с соседями, но их отказ не является основанием для отказа в приватизации.
- Законодательство позволяет органам местного самоуправления передавать землю в собственность даже без подписи смежных землепользователей.
Украинские владельцы земли в основном пытаются приватизировать свою землю. Однако иногда на пути становится то, чего ожидаешь меньше всего – отказ соседей.
Нужно ли согласие соседей при приватизации
Очень часто землепользователей интересует вопрос, можно ли приватизировать землю без согласия соседей и как это сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦНАП.
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Приватизация земельного участка – довольно сложный и относительно длительный процесс, который состоит из многих последовательных шагов, а именно:
- проведение геодезических работ и изготовление кадастрового плана;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на разработку технической документации;
- подписание акта принятия-передачи межевых знаков на хранение;
- разработка технической документации;
- присвоение кадастрового номера;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для утверждения технической документации и передачи в собственность земельного участка;
- регистрация права собственности на земельный участок.
Одним из обязательных этапов является согласование границ с соседями – смежными землепользователями или землевладельцами, которые граничат с данным земельным участком.
Важно! Однако, может быть и такое, что соседи не согласны ставить свою подпись на акте принятия-передачи межевых знаков на хранение и всеми силами препятствуют завершить процесс приватизации, пишут жалобы и заявления в соответствующие органы. Окончательное решение, о передаче Вам в собственность земельного участка принимает орган местного самоуправления – районный (сельский, поселковый) совет.
Что, если вам отказывают в оформлении
Проведя сессию районного совета, под давлением жалоб соседей и их отказа подписывать границы, депутаты могут отказать в возможности приватизировать этот земельный участок.
В таком случае лучше обратиться к квалифицированным юристам, специализирующихся на земельных вопросах. Они соберут необходимую доказательную базу и смогут более эффективно довести приватизацию участка до завершения. Хотя для передачи в собственность заявителю земельного участка органа местного самоуправления достаточно собственных полномочий.
Обратите внимание! Действующее законодательство не ограничивает право органа местного самоуправления на такую передачу отсутствием подписи смежного землепользователя. В то же время по мнению, этой коллегии ВС, несогласование соседом границ земельного участка не является само по себе законным основанием для принятия решения органом местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и на отказ в передаче земельного участка в собственность заявителя.