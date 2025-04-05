Как приватизировать землю в кооперативе или садовом товариществе
- Землю в кооперативах можно приватизировать, если есть членство и соответствующие документы.
- Процедура включает подачу заявления, получение разрешения, заказ кадастрового номера и регистрацию права собственности.
Многие владельцы дачных участков давно пользуются землей, но не оформляют ее в собственность. Однако законодательство Украины предусматривает такую возможность.
Как оформить землю в кооперативе
Многие украинцы годами пользуются участками в садоводческих обществах или кооперативах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако при этом официально земля остается в собственности общины или государства.
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Если есть желание – оформить землю в частную собственность возможно. Право на приватизацию имеют члены садоводческого товарищества или кооператива, которые получили землю для ведения садоводства. Также оформить участок могут граждане, которые фактически пользуются участком и имеют соответствующие документы.
Какие документы нужно собрать
- Заявление о предоставлении разрешения на приватизацию.
- Справка из кооператива или садоводческого общества, что вы являетесь членом и пользуетесь участком.
- Кадастровый план земельного участка.
- Выписка из земельного реестра (если земля ранее была оформлена).
Каким образом оформить приватизацию
- Подать заявление в местный совет или военную администрацию.
- Получить разрешение на разработку технической документации.
- Заказать изготовление кадастрового номера.
- Подать документы на регистрацию права собственности.
- Получить выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество – и все, земля ваша!
Обратите внимание! Приватизация возможна только в пределах 0,12 гектара для садоводства. Во время военного положения процедура может быть затруднена, но все еще реально оформить землю.