Сколько земли может приватизировать один человек: какие действуют ограничения
- Украинское законодательство позволяет приватизировать земельные участки различного назначения, но с ограничениями в условиях военного положения.
- Бесплатная передача земель государственной или коммунальной собственности запрещена во время военного положения, но есть исключения для владельцев недвижимости на этих участках.
Украинское законодательство предусматривает возможность приватизации земельных участков гражданами, однако сейчас действуют определенные ограничения по количеству. Эти ограничения обусловлены действием военного положения в стране.
Сколько земли можно приватизировать?
Сейчас в Украине действует режим военного положения, которым вводятся определенные ограничения в приватизации земель, передает 24 Канал. Однако, даже сейчас есть определенные исключения, а после войны процедура заработает полноценно.
Читайте также Можно ли прописаться в доме без согласия его владельца
Статья 121 Земельного кодекса дает право гражданам бесплатно получить землю для:
- ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;
- ведение личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;
- ведения садоводства – не более 0,12 гектара;
- строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.
Open Agri Club – это профессиональная поддержка фермеров и агрокомпаний по всей Украине. Финансирование под посевную, удобрения и анализ почв, бухгалтерские и юридические консультации, обмен опытом с ведущими аграриями Украины: Open Agri Club – это новые возможности для масштабирования бизнеса.
Закон предусматривает одноразовую возможность передачи земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах вышеупомянутых норм по каждому виду использования. То есть лицо может приватизировать шесть земельных участков различного целевого назначения из приведенного перечня.
Какие ограничения во время военного положения?
С 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" в Украине введен режим военного положения.
Обратите внимание! В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, в пределах Украины или отдельной ее местности, в которой введено военное положение бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса "(введен в действие с 1 января 2002 года).
Кто в Украине имеет право получить 2 гектара земли в 2025 году?
Каждый совершеннолетний гражданин Украины может бесплатно приватизировать до 2,28 гектара земли, но процедура возможна только после завершения военного положения.
Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередное отведение земельных участков и освобождаются от уплаты земельного налога.