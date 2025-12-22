Скільки землі можна приватизувати?

Наразі в Україні діє режим воєнного стану, яким вводяться певні обмеження у приватизації земель, передає 24 Канал. Однак, навіть зараз є певні виключення, а після війни процедура запрацює повноцінно.

Читайте також Чи можна прописатися у будинку без згоди його власника

Стаття 121 Земельного кодексу дає право громадянам безоплатно отримати землю для:

ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Закон передбачає одноразову можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм за кожним видом використання. Тобто особа може приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з наведеного переліку.

Які обмеження під час воєнного стану?

З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.

Зверніть увагу! Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 1 січня 2002 року).

Хто в Україні має право отримати 2 гектари землі у 2025 році?