Сколько стоит приватизация земельного участка в 2025 году

Приватизация земли – это переход собственности на землю от государства к физическому или юридическому лицу. Приватизация земли в Украине происходит на безвозмездной основе, однако заказчик должен оплатить услуги разработки технической документации землеустроительной организации.

Как проходит приватизация земли?

Стоимость всех необходимых работ рассчитывается индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Воля Народа". Конечная стоимость зависит от имеющихся документов, размеров земельного участка, целевого назначения и других параметров.

Согласно этапам приватизации земли, установленными законодательством, после подачи заявления срок рассмотрения ходатайства не может превышать 30 суток. После согласования технической документации срок оформления права собственности в Государственном реестре не может превышать 14 дней.

Процесс приватизации земельного участка начинается с выезда работников государственного органа в поле и измерения координат земельных участков. Тогда они делают техническую документацию. Далее каждому земельному участку присваивается кадастровый номер. Он является уникальным, не повторяется и является идентификатором самого земельного участка в государственном земельном кадастре.

Помните! На каждый земельный участок создается обменный файл (электронный документ со сведениями о нем), который проходит проверку кадастрового регистратора. Если проверка прошла удачно, то в течение 14 дней происходит регистрация и присвоение кадастрового номера.

Завершающий этап – получение выписки на приватизированный земельный участок. Эта выписка является подтверждением права собственности на землю.

Важно! В целом процесс приватизации длится до месяца. А стоимость услуги составляет до 3500 гривен. Цена зависит от дальности участка, от сложности поисков, его размеров и тому подобное. В общем – от 2500 до 3500 гривен. В эту сумму входят услуги геодезиста, который осуществит замеры участка, инженера, который займется выработкой технической документации, а также регистрация документов в системе для присвоения кадастрового номера и предоставления выписки со всей информацией о земельном участке.

Измерение участка займет два-три дня, в зависимости от графика геодезиста, максимум до недели, а формирование технической документации – около двух дней. Еще до 14 дней длится обработка документов в системе кадастровым регистратором. Если возникают какие-то нюансы, то запрос могут отклонить и вернуть на исправление ошибок или доработки. Если же с документами все в порядке, то владелец земли сразу получает выписку о праве собственности на земельный участок.

Должен ли владелец пая платить налоги с арендной платы?