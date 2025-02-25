Кому разрешено приватизировать землю во время военного положения в Украине
Земельные отношения не остановились в Украине даже во время полномасштабной войны. Однако, приватизация земли пока имеет определенные ограничения.
Оформление права собственности на землю
Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Канала рассказала, что стоит различать приватизацию земельных участков и любые другие действия с земельными паями. По ее словам, существуют определенные ограничения, которые действуют во время военного положения.
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По словам юриста, вопрос приватизации земельных участков регулируется статьей 118 Земельного кодекса Украины. На время действия военного положения продолжают передаваться участки в собственность в порядке части 1 этой статьи. Она предусматривает, что гражданин, заинтересован в приватизации земельного участка в пределах норм бесплатной приватизации, подает ходатайство в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, что передает земельные участки в собственность.
Кроме того, это касается участков, находящихся в пользовании, в частности, земельные участки, на которых расположен жилой дом, хозяйственные постройки, сооружения, находящихся в его собственности.
Какие действуют ограничения"Свободные" земельные участки во время действия военного положения передавать бесплатно в собственность запрещено согласно подпункту 5 пункта 27 Переходных положений Земельного кодекса Украины. Так, бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
Никаких временных рамок или ограничений действующим законодательством не предусмотрено.
Если обобщить вышесказанное, то во время действия военного положения разрешается приватизация только под существующим недвижимым имуществом владельцами такого имущества (возможно целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) или для индивидуального садоводства (если на участке расположен садовый дом, на который надлежащим образом зарегистрировано право собственности).
Юрист отмечает, что в теории после окончания действия военного положения все желающие смогут обратиться для приватизации "свободных" желаемых участков. Хотя, по ее мнению, земли всем может просто не хватить.