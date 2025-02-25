Кому разрешено приватизировать землю во время военного положения в Украине

Земельные отношения не остановились в Украине даже во время полномасштабной войны. Однако, приватизация земли пока имеет определенные ограничения.

Оформление права собственности на землю

Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Канала рассказала, что стоит различать приватизацию земельных участков и любые другие действия с земельными паями. По ее словам, существуют определенные ограничения, которые действуют во время военного положения.

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По словам юриста, вопрос приватизации земельных участков регулируется статьей 118 Земельного кодекса Украины. На время действия военного положения продолжают передаваться участки в собственность в порядке части 1 этой статьи. Она предусматривает, что гражданин, заинтересован в приватизации земельного участка в пределах норм бесплатной приватизации, подает ходатайство в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, что передает земельные участки в собственность.

Кроме того, это касается участков, находящихся в пользовании, в частности, земельные участки, на которых расположен жилой дом, хозяйственные постройки, сооружения, находящихся в его собственности.

Какие действуют ограничения "Свободные" земельные участки во время действия военного положения передавать бесплатно в собственность запрещено согласно подпункту 5 пункта 27 Переходных положений Земельного кодекса Украины. Так, бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Никаких временных рамок или ограничений действующим законодательством не предусмотрено.

Любовь Полишкевич Управляющий партнер юридической фирмы "Результат", руководитель практики земельного права и недвижимости Если обобщить вышесказанное, то во время действия военного положения разрешается приватизация только под существующим недвижимым имуществом владельцами такого имущества (возможно целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) или для индивидуального садоводства (если на участке расположен садовый дом, на который надлежащим образом зарегистрировано право собственности).

Юрист отмечает, что в теории после окончания действия военного положения все желающие смогут обратиться для приватизации "свободных" желаемых участков. Хотя, по ее мнению, земли всем может просто не хватить.