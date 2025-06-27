Сколько процентов платы можно устанавливать в договоре аренды земли

В основном владельцы земли сельхозназначения сдают ее в аренду фермерам. Впрочем, не все знают, какой процент арендной платы можно устанавливать.

Какой размер аренды можно установить

Когда речь идет об аренде земли частной собственности, людей чаще всего интересует вопрос, какой максимум процентов они могут установить в договоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если земля в частной собственности – вы устанавливаете столько, сколько считаете справедливым. То есть ни одним законом не ограничено, сколько именно процентов от нормативной денежной оценки должна составлять арендная плата.

Что это означает на практике:

Можно указать 8% – если хотите иметь стабильный доход.

Можно установить 15–20% – если ваша земля плодородная, имеет хорошее расположение и арендатор соглашается.

Бывают случаи, когда устанавливают и 30% – например, в случае краткосрочной аренды или особо выгодных условий для арендатора.

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Там уже есть законодательные рамки:

Минимум – 3%

Максимум – 12% от нормативной денежной оценки (НДО)

Частная собственность дает свободу в пределах правового поля, поэтому важно грамотно оформлять договор. Часто владельцы паев соглашаются на "стандартные" 3 – 5% и годами получают минимальный доход, хотя могли бы получать в 2–3 раза больше. И главное – имеют на это полное право.