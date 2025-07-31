Рынок земли в Украине открыт уже 4 года, с 1 июля 2021 года. Это позволило продавать землю сельскохозяйственного назначения даже если она передана в долгосрочную аренду.

Каким образом можно продать арендованную землю?

Согласно законодательству арендатор имеет преимущественное право на покупку земли, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной волокитой.

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Для продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде необходимо соблюсти определенные условия:

владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариусу о намерении продать землю, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор;

нотариус в течение 3 рабочих дней сообщает арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение 1 месяца он сообщает об этом нотариусу. После в течение 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором.

Обратите внимание! Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не сообщил ему о желании воспользоваться преимущественным правом, или отказался от заключения договора купли-продажи, или не появился в день и время, назначенные нотариусом для заключения договора. В таком случае владелец может продать земельный участок другому лицу.

Если, соответствии с законом, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен оплатить покупатель. Если лицо купило участок, что передан в аренду, оно обязано сообщить об этом его пользователей в течение одного месяца со дня приобретения права собственности.

Важно! Изменение арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до окончания срока, на который он заключен.