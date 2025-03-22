Как отказать арендатору в продаже земли, если тот настаивает

Довольно часто на рынке земли случаются мошеннические действия при продаже земли. Арендатор может использовать свое первоочередное право на продажу неправомерно.

Как законно отказаться от продажи земли

Когда земля находится в аренде, арендатор имеет преимущественное право на ее покупку, если владелец решит ее продать, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это означает, что арендатор имеет первоочередное право выкупить землю на условиях, которые владелец предлагает другим покупателям.

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Однако владелец не обязан продавать землю, если не имеет такого намерения. При этом можно законно отказать арендатору в продаже, для этого надо:

Не выставлять землю на продажу – если нет намерения продавать, арендатор не может принудить вас к этому.

– если нет намерения продавать, арендатор не может принудить вас к этому. Дождаться окончания договора аренды – после завершения аренды вы можете распоряжаться землей без учета преимущественного права арендатора.

– после завершения аренды вы можете распоряжаться землей без учета преимущественного права арендатора. Предлагать землю другому покупателю только после официального уведомления арендатора – если вы все же решили продать землю другому лицу, нужно письменно уведомить арендатора о намерении продажи, дать ему возможность воспользоваться преимущественным правом и только после его отказа – продавать другому.

Важно! Если арендатор давит на вас или пытается заставить продать землю, важно знать свои права и при необходимости обращаться к юристу.