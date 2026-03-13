Агро 24 Цены на продукты Последствия распространятся на всю продовольственную цепь: во всем мире могут подорожать продукты
13 марта, 18:11
Последствия распространятся на всю продовольственную цепь: во всем мире могут подорожать продукты

Валерия Моргун
Основні тези
  • Боевые действия в Иране угрожают раскрутить инфляцию на продукты питания из-за сбоев в поставках удобрений, важных для сельского хозяйства.
  • Ормузский пролив, через который проходит треть мировых поставок удобрений, парализован, что может повысить цены на ресурсы для фермеров и повлиять на продовольственную цепь.

Сейчас цены взлетают на нефть и топливо по всему миру. Но боевые действия в Иране грозят снова еще и раскрутить инфляцию на продукты питания.

Что будет с ценами на продукты на фоне войны в Иране?

Ормузский пролив буквально парализован из-за угроз Ирана и возможных морских мин, о чем пишет Axios.

Пролив обеспечивает транспортировку трети мировых поставок удобрений. Например, для многих американских фермеров весенняя посевная начинается уже через несколько недель.

Федерация американских фермеров (AFBF) в письме к Трампу на этой неделе предупредила, что сбои в цепях поставок могут еще больше повысить (и без того рекордно высокие) цены на ресурсы для фермеров.

Обратите внимание! Страны Персидского залива, которым теперь угрожает война, производят почти 49% мирового карбамида – ключевого твердого азотного удобрения – и около 30% аммиака.

США также получают примерно:

  • 97% калия из иностранных источников;
  • 18% азота;
  • 13% фосфатов.

Президент AFBF Зиппи Дюваль в частности отметил, что удобрения – это не выбор для фермеров. Речь идет о критически важном ресурсе, который определяет урожайность и в конце концов продовольственное обеспечение американцев.

Это не только фермерская проблема - это вопрос продовольственной безопасности и экономики всей страны. Когда фермеры сталкиваются с дефицитом или ростом цен, эти последствия распространяются на всю продовольственную цепь,
– пояснил глава AFBF.

Напомним, что война на Ближнем Востоке вызвала дефицит удобрений. Конфликт в Иране вызвал сбои в поставках и рост цен. Сейчас поставщики временно отзывают свои предложения. Об этом пишет Bloomberg.

Что еще следует знать украинцам?

  • Недавно аграрии закупали дизель оптовыми партиями – примерно по 55 гривен за литр. Но действующие цены колеблются в пределах 74 – 79 гривен за литр. В среднем для обработки одного гектара земли необходимо теперь около 70 литров горючего.
  • В частности в части весенне-полевых работ на урожай 2026 года можно будет увидеть расходы, которые потом "дадут серьезно негативный эффект". Подорожание в частности может задеть транспортные перевозки и логистику.