Последствия распространятся на всю продовольственную цепь: во всем мире могут подорожать продукты

Сейчас цены взлетают на нефть и топливо по всему миру. Но боевые действия в Иране грозят снова еще и раскрутить инфляцию на продукты питания.

Что будет с ценами на продукты на фоне войны в Иране?

Ормузский пролив буквально парализован из-за угроз Ирана и возможных морских мин, о чем пишет Axios.

Пролив обеспечивает транспортировку трети мировых поставок удобрений. Например, для многих американских фермеров весенняя посевная начинается уже через несколько недель.

Федерация американских фермеров (AFBF) в письме к Трампу на этой неделе предупредила, что сбои в цепях поставок могут еще больше повысить (и без того рекордно высокие) цены на ресурсы для фермеров.

Обратите внимание! Страны Персидского залива, которым теперь угрожает война, производят почти 49% мирового карбамида – ключевого твердого азотного удобрения – и около 30% аммиака.

США также получают примерно:

97% калия из иностранных источников;

18% азота;

13% фосфатов.

Президент AFBF Зиппи Дюваль в частности отметил, что удобрения – это не выбор для фермеров. Речь идет о критически важном ресурсе, который определяет урожайность и в конце концов продовольственное обеспечение американцев.

Это не только фермерская проблема - это вопрос продовольственной безопасности и экономики всей страны. Когда фермеры сталкиваются с дефицитом или ростом цен, эти последствия распространяются на всю продовольственную цепь,

– пояснил глава AFBF.

Напомним, что война на Ближнем Востоке вызвала дефицит удобрений. Конфликт в Иране вызвал сбои в поставках и рост цен. Сейчас поставщики временно отзывают свои предложения. Об этом пишет Bloomberg.

