Последствия распространятся на всю продовольственную цепь: во всем мире могут подорожать продукты
- Боевые действия в Иране угрожают раскрутить инфляцию на продукты питания из-за сбоев в поставках удобрений, важных для сельского хозяйства.
- Ормузский пролив, через который проходит треть мировых поставок удобрений, парализован, что может повысить цены на ресурсы для фермеров и повлиять на продовольственную цепь.
Сейчас цены взлетают на нефть и топливо по всему миру. Но боевые действия в Иране грозят снова еще и раскрутить инфляцию на продукты питания.
Что будет с ценами на продукты на фоне войны в Иране?
Ормузский пролив буквально парализован из-за угроз Ирана и возможных морских мин, о чем пишет Axios.
Пролив обеспечивает транспортировку трети мировых поставок удобрений. Например, для многих американских фермеров весенняя посевная начинается уже через несколько недель.
Федерация американских фермеров (AFBF) в письме к Трампу на этой неделе предупредила, что сбои в цепях поставок могут еще больше повысить (и без того рекордно высокие) цены на ресурсы для фермеров.
Обратите внимание! Страны Персидского залива, которым теперь угрожает война, производят почти 49% мирового карбамида – ключевого твердого азотного удобрения – и около 30% аммиака.
США также получают примерно:
- 97% калия из иностранных источников;
- 18% азота;
- 13% фосфатов.
Президент AFBF Зиппи Дюваль в частности отметил, что удобрения – это не выбор для фермеров. Речь идет о критически важном ресурсе, который определяет урожайность и в конце концов продовольственное обеспечение американцев.
Это не только фермерская проблема - это вопрос продовольственной безопасности и экономики всей страны. Когда фермеры сталкиваются с дефицитом или ростом цен, эти последствия распространяются на всю продовольственную цепь,
– пояснил глава AFBF.
Напомним, что война на Ближнем Востоке вызвала дефицит удобрений. Конфликт в Иране вызвал сбои в поставках и рост цен. Сейчас поставщики временно отзывают свои предложения. Об этом пишет Bloomberg.
Что еще следует знать украинцам?
- Недавно аграрии закупали дизель оптовыми партиями – примерно по 55 гривен за литр. Но действующие цены колеблются в пределах 74 – 79 гривен за литр. В среднем для обработки одного гектара земли необходимо теперь около 70 литров горючего.
- В частности в части весенне-полевых работ на урожай 2026 года можно будет увидеть расходы, которые потом "дадут серьезно негативный эффект". Подорожание в частности может задеть транспортные перевозки и логистику.