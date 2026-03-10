Как война в Иране влияет на Украину?

В первую очередь вырастут производственные затраты, о чем сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Наибольшее влияние наблюдается на такие статьи расходов:

топливо; удобрения; стоимость фрахта судов для экспорта.

Топливо – одна из базовых затрат при выращивании различных сельскохозяйственных культур. В общей структуре доля его себестоимости колеблется в пределах 9 – 12% – в зависимости от культуры.

Интересно! Например, при выращивании кукурузы на 1 гектар используется около 55 литров дизельного топлива.

Только текущий рост цены заставит агрария увеличить свои расходы – на дополнительные 1 100 гривен на 1 га.

Удобрения – вопрос касается роста стоимости азотных удобрений. При их производстве фиксируется взаимозависимость: рост цены на газ – рост себестоимости производства азотных удобрений.

Больше всего добавил в цене карбамид, цены на который выросли по сравнению с январским показателем на 34% до 39 тысяч гривен за тонну,

– отметили в клубе.

На такой рост повлияли:

увеличение цены на газ;

сезонный фактор – перед посевной;

усложненная логистика.

Таким образом, расходы на удобрения значительно возрастут. При выращивании той же кукурузы расходы вырастут на 27% до 9 тысяч гривен.

Обратите внимание! При снижении норм внесения азотных удобрений ожидается же более низкая урожайность.

Рост стоимости фрахта судов – сейчас уже наблюдается цена по 4 доллара за тонну. Отмечается, что в частности эти затраты трейдера переносятся на плечи агропроизводителя – за счет снижения цен.

Вышеупомянутый рост расходов из-за войны на Ближнем Востоке в итоге приведет к снижению доходности выращивания сельскохозяйственных культур. Для кукурузы это падение составит около 12%,

– говорится в тексте.

В то же время экспорт в 4 страны сейчас почти отсутствует из-за блокировки Ормузского пролива. Совокупно 4 страны – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт – импортируют около 5 миллионов тонн зерновых культур в год.

Отсутствие спроса из этих стран делает свободными дополнительные объемы на рынке, а вместе с предложением зерновых культур это приведет к блокированию роста цены, а возможно и к снижению.

Интересно! Среди позитивных новостей – аграрии Украины готовы к проведению нынешних весенне-полевых работ.

В частности произошли изменения относительно спроса на кукурузу на фоне действующих событий. Об этом пишет GrainTrade.

В феврале 2026 года Украина экспортировала 2,48 миллиона тонн кукурузы. Наибольшие объемы были поставлены в Турцию – это 802 тысячи тонн (32%). И до завершения сезона страна должна отгрузить еще около 11 миллионов тонн.

Но часть украинской кукурузы Турция реэкспортировала в Иран. Таким образом происходит сокращение спроса на этом направлении. И это может "ударить" по украинскому рынку.

Более того, в течение недели экспортные цены на кукурузу в Украине выросли на 1 доллар США за тонну.

Что еще известно о ситуации?