Позиция Турции относительно украинского зерна

О том, как в стране отреагировали на судно с краденой пшеницей, рассказывает 24 Канал.

По информации израильских изданий, вслед за их страной России отказала Турция. Так, турецкий порт Искендерун не принял судно Panormitis. На борту была украденная Россией пшеница с оккупированных территорий Украины.

После того как 30 апреля судно покинуло порт Хайфа в результате дипломатического кризиса между Израилем и Украиной, оно направилось в порт Искендерун, но и там груз не был разгружен,

– отмечают в израильских СМИ.

В частности известно, что вопрос теневого флота России, который транспортирует краденое зерно с временно оккупированных областей Украины поднимали на переговорах. Речь идет о двусторонних политических консультациях между Украиной и Турцией.

Именно после переговоров, судну отказали в разгрузке. Поэтому, как результат – Panormitis покинул воды страны.

Дипломатическое решение

Сейчас же консультации по разрешению ситуации продолжаются. Они направлены на диалог с бизнес-структурами Турции и Израиля, чтобы не допустить дальнейшую торговлю краденым украинским зерном.

Отмечается, что решение местных компаний об отказе в разгрузке зерна с оккупированных территорий стало результатом сотрудничества Офиса президента, министерства иностранных дел Украины, посольств Украины в Израиле и Турции.

Позиция России, Украины и Израиля

Ранее сообщалось, что после отказа в Израиле судно направлялось в Турцию. В это время продолжалась активная работа украинской стороны. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечал, что Министерство иностранных дел Украины и Генеральная прокуратура работают, чтобы убедить Анкару (Турция) не принимать груз с зерном. В частности он выразил надежду, что турецкая сторона поступит так же как Израиль.

Зато Москва прокомментировала ситуацию иначе. В Кремле убеждены, что Израиль принимал решение под давлением Украины. А обвинения относительно происхождения пшеницы якобы являются безосновательными.

Украина же охарактеризовала отказ Израиля как эффективную дипломатическую и юридическую работу вместе с Киевом.