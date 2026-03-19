Минус миллионы голов: в ЕС прогнозируют спад в животноводстве
В Европейском Союзе ожидают сокращения производства большинства видов скота уже во второй половине 2026 года. Наибольшее падение прогнозируют в сегменте овец и коз, тогда как свиноводство демонстрирует рост.
В ЕС взялись сокращать поголовье большинства видов скота
В Европейский Союз во втором полугодии 2026 года прогнозируется снижение объемов производства большинства видов скота, соответствующие оценки обнародовал Евростат. В частности, валовое производство крупного рогатого скота может сократиться до 11,4 миллиона голов, что на 0,5 миллиона или 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наиболее существенное падение ожидается в сегменте мелкого рогатого скота. Поголовье коз может уменьшиться на 17,1% – до 1,9 миллиона голов, а овец – на 17,8%, до 12,2 миллиона голов.
Обратите внимание! В то же время в свиноводстве прогнозируется положительная динамика. В четвертом квартале 2026 года производство свиней может вырасти на 3,2% – до 61,2 миллиона голов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Среди ключевых производителей говядины лидерство будет сохранять Франция с долей 23,1% от общего объема ЕС, хотя ее показатели незначительно снизятся. В Германии прогнозируют умеренное сокращение, тогда как в Ирландии падение будет более ощутимым. Зато Испания может нарастить производство говядины.
В сегменте свиноводства именно Испания будет оставаться ключевым игроком с долей более четверти рынка ЕС. Рост производства также ожидается в Германии, Дания и Франции.
Интересно! В то же время Испания сохранит статус крупнейшего производителя овец в ЕС, несмотря на прогнозируемое резкое сокращение поголовья. В Греции, которая является одним из лидеров в производстве козьего мяса, также ожидается незначительное снижение показателей.
Экспорт живого скота из Украины резко вырос: поставки за месяц подскочили на 85%
В феврале 2026 года Украина увеличила экспорт живого крупного рогатого скота в живом виде на 85% по сравнению с январем, достигнув 1,77 тысячи тонн.
Общая выручка от экспорта скота и говядины составил 12,02 миллиона долларов США, при этом сальдо оставалось положительным на уровне 11,21 миллиона долларов США.