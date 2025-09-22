Украинские производители сои и рапса частично возобновили экспорт с новыми пошлинами, но готовят иски на возмещение утраченной выручки. Впрочем, в основном производители выжидают отмены пошлины.

Экспорт рапса почти остановился

В Украине рапсовый рынок пока остановился, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. По словам специалистов, продажная ликвидность от фермеров полностью исчезла.

Читайте также Аграрии собрали уже почти 30 миллионов тонн зерна: какие регионы в лидерах

Заводы удерживают цены на рапс на 10% ниже экспортного паритета, пытаясь заработать на отсутствии механизма освобождения фермеров от экспортной пошлины. Те, кому нужно было продать рапс, уже это сделали,

– говорят аналитики.

В экспортном направлении значительная часть фермеров согласилась платить пошлину, параллельно собирая документы для исков по его возмещению, сообщает Spike Brokers. В то же время есть и те, кто занял принципиальную позицию – не платить пошлину, что продолжает блокировать логистику в портах и на границе. В целом фермеры заняли выжидательную позицию до выяснения и утверждения четкого механизма освобождения от пошлин.

Обратите внимание! Экспортная цена без НДС торгуется на уровне до 550 долларов за базовое 42% масло СРТ порт, тогда как внутренняя цена на переработку едва достигает эквивалента 500 долларов без НДС, а часто и ниже.

Какова ситуация на рынке сои?

По словам специалистов, с соей похожая ситуация, как и с рапсом – рынок остановился. Большинство производителей удерживают сою без сбыта, ожидая прояснения ситуации.

Важно! Экспортные цены держатся на уровне 400 долларов за ГМ и 435 долларов за не ГМ-сою СРТ порты. Перерабатывающие заводы демонстрируют большую активность, однако дисконтируют цены относительно экспорта до 5%.

В Украине возобновили экспорт рапса и сои, однако оформляются мизерные партии