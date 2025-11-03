Часть украинских молокозаводов прекратили выпуск масла: в чем причина

Летом украинские производители сливочного масла имели довольно успешный сезон экспорта. Однако сейчас спрос резко упал, что сильно ударило по рентабельности производства.

Почему маслозаводы сворачивают производство?

Ситуация на украинском рынке сливочного масла ухудшается, а экспортные продажи сталкиваются с трудностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". После активного летнего экспорта склады предприятий начали заполняться, а реализация продукции внутри страны становится все сложнее.

Сейчас стабильно продавать продукцию могут преимущественно те производители, которые готовы идти на существенное снижение цен. Обычно это компании, которым не хватает оборотных средств. Однако текущий уровень цен является убыточным для большинства производителей, работающих в сегменте масла вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином,

– говорят специалисты.

Из-за подорожания сырья производство становится менее рентабельным: закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства предприятий, объясняют они.

В конце октября наблюдалось заметное удешевление блочного масла. В то же время производители фасованной продукции удерживают несколько лучшие позиции, однако конкуренция на этом рынке усиливается. Для увеличения продаж компании вынуждены проводить акционные скидки, что негативно влияет на прибыльность,

– говорится в сообщении.

Ситуация с экспортом, по словам аналитиков, также сложная. Часть предприятий снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, однако объемы реализации там ограничены.

Специалисты отмечают, что ожидания относительно дополнительных возможностей после введения новых беспошлинных квот в ЕС не оправдались – спрос европейских трейдеров сопровождается более низкими ценовыми предложениями, которые не покрывают себестоимость производства.

Важно! Из-за убыточности производства некоторые заводы уже сократили или временно прекратили выпуск масла. В результате объемы производства в октябре стали ниже, чем в прошлом году, что является первым таким случаем за последний период.

Украина уже 4 года стабильно наращивает экспорт молочной продукции в ЕС