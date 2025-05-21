Украинские аграрии уменьшают производство ячменя: в чем причина

В Украине в течение следующего сезона прогнозируется уменьшение производства ячменя. Площади посевов под культурой уменьшаются даже несмотря на рост спроса на украинский ячмень.

Почему производство ячменя сокращается

В Украине на фоне сокращения посевных площадей и влияния погодных рисков ожидается существенное уменьшение валового сбора ячменя в новом сезоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет".

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В этом году ожидаем сбор ячменя около 5,1 – 5,3 миллиона тонн, что на 40% ниже довоенного уровня. Это означает существенное снижение предложения уже на старте сезона, и рынок постепенно начинает это учитывать в ценах,

– отметили аналитики ВАР.

Спрос на украинский ячмень растет, особенно со стороны Китая, который возвращается на рынок, и стран Южной Европы. Это формирует предпосылки для стабилизации и даже роста экспортной активности.

Китай уже законтрактовал около 500 тысяч тонн украинского ячменя на июль – август, а европейские импортеры – в частности Испания и Италия - также активизируют закупки. Трейдеры стремятся заранее закрыть потребности в объемах, учитывая ограниченные перспективы внутреннего производства,

– сообщили в ПУСК.

Важно! Аналитики также видят потенциал для роста цен во второй половине года, особенно если погодные риски подтвердятся и урожай окажется еще меньше прогноза. По их словам, на старте сезона модель цен показывает уровень 200 – 205 долларов за тонну на базисе CPT, но уже к декабрю – января можно ожидать отметки 230 – 240 долларов за тонну: "Рынок уже демонстрирует готовность платить больше за ограниченное предложение качественного ячменя".