Чому виробництво ячменю скорочується

В Україні на тлі скорочення посівних площ та впливу погодних ризиків очікується суттєве зменшення валового збору ячменю у новому сезоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду".

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Цьогоріч очікуємо збір ячменю близько 5,1 – 5,3 мільйона тонн, що на 40% нижче від довоєнного рівня. Це означає суттєве зниження пропозиції вже на старті сезону, і ринок поступово починає це враховувати в цінах,

– зазначили аналітики ВАР.

Попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю, який повертається на ринок, та країн Південної Європи. Це формує передумови для стабілізації і навіть зростання експортної активності.

Китай уже законтрактував близько 500 тисяч тонн українського ячменю на липень – серпень, а європейські імпортери – зокрема Іспанія та Італія — також активізують закупівлі. Трейдери прагнуть заздалегідь закрити потреби в обсягах, зважаючи на обмежені перспективи внутрішнього виробництва,

– повідомили у ПУСК.

Важливо! Аналітики також бачать потенціал для зростання цін у другій половині року, особливо якщо погодні ризики підтвердяться і врожай виявиться ще меншим за прогноз. За їх словами, на старті сезону модель цін показує рівень 200 – 205 доларів за тонну на базисі CPT, але вже до грудня – січня можна очікувати позначки 230 – 240 доларів за тонну: "Ринок вже демонструє готовність платити більше за обмежену пропозицію якісного ячменю".