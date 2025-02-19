Що відбувається на ринку ячменю

Аналітики повідомляють, що експорт ячменю на 17 січня 2025 року склав майже 60 тисяч тонн, що свідчить про певне пожвавлення ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". Проте ситуація залишається напруженою через різкі коливання цін.

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Ячмінь дуже сильно підскочив у ціні, що можна пояснити насамперед скороченням запасів і активним попитом. Минулого тижня його вартість зрівнялася з ціною кукурудзи та фуражної пшениці, що є нетиповим для ринку,

– зазначають аналітики ПУСК.

Зазвичай у таких випадках за певний проміжок часу відбувається коригування: або кукурудза та пшениця дорожчають, залишаючи ячмінь на місці, або ж ячмінь просідає вниз. Наразі аналітики схиляються до другого варіанту, оскільки на світовому ринку попит на ячмінь залишається слабким.

Що відбувається у світі Експерти говорять, що світовий ринок не демонструє серйозної динаміки попиту на ячмінь. В Італії та Іспанії укладають угоди на постачання невеликих партій ячменю – 2 – 3 тисячі тонн. Проте реальної системної роботи поки немає. Водночас внутрішній ринок перегрітий, що може негативно вплинути на цінову динаміку в найближчі тижні.

Що буде далі з цінами на ячмінь

Ще одним важливим фактором залишається суттєве скорочення запасів ячменю порівняно з минулим роком. Станом на 1 лютого в Україні очікується близько 1,3 – 1,4 мільйона тонн ячменю, що майже вдвічі менше, ніж у минулому сезоні, коли запаси перевищували 3 мільйони тонн. Це підсилює напругу на ринку, оскільки трейдери змушені активно шукати товар для виконання контрактів.

Важливо! За оцінками ПУСК, як тільки основні гравці завершать свої закупівлі, ціни на ячмінь можуть просісти на 10 – 15 доларів за тонну. Поточна середня ціна в портах становить 215 – 218 доларів за тонну, що перевищує рівень вартості кукурудзи. Однак сезонна модель прогнозує зниження ціни до 195 – 200 доларів за тонну.

Попит на новий урожай також починає формуватися. Індикація для звичайного ячменю на поставку в липні-серпні наразі становить 180 – 185 доларів за тонну на базисі CPT-порт, тоді як для пивоварного ячменю пропозиції стартують від 170 доларів за тонну на умовах FCA-елеватор. Це свідчить про поступове формування майбутнього ринку, хоча поки що покупці не готові активно контрактувати великі обсяги.