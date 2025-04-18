Украина увеличила производство пива, но довоенного уровня не достигла

За первые три месяца украинские пивовары нарастили производство пива. Однако достичь уровня довоенного 2021 года пока не удается.

Производство пива выросло, но недостаточно

За первые месяцы 2025 года Украина существенно нарастила производство пива сообщает 24 Канал со ссылкой на украинскую отраслевую компанию "Укрпиво".

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Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5%) за 3 месяца 2025 года составляет – 29,0 миллионов дал, и составляет 106,9% к аналогичному периоду 2024 года,

– говорят специалисты.

За 11 месяцев прошлого года производство пива в Украине выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время все не так хорошо, как может показаться на первый взгляд, ведь даже показатели первых месяцев этого года составляют лишь 85% от объемов производства за три месяца довоенного 2021.

Среди причин спада производства специалисты называют нарушение цепей поставок и сбыта, которое связано с военными действиями. Экспорт популярного алкогольного напитка также не смог вернуться к довоенным показателям – по крайней мере, если говорить о 2024 году.

Обратите внимание! По данным Государственной таможенной службы, за 11 месяцев 2024-го наша страна экспортировала пива из солода на 27,8 миллиона долларов, тогда как в 2021 году этот показатель составил 42,2 миллиона долларов.