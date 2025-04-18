Виробництво пива зросло, але недостатньо

За перші місяці 2025 року Україна істотно наростила виробництво пива повідомляє 24 Канал із посиланням на українську галузеву компанію "‎Укрпиво"‎.

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Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5%) за 3 місяці 2025 року складає – 29,0 мільйонів дал, та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року,

– кажуть фахівці.

За 11 місяців минулого року виробництво пива в Україні зросло на 4,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2023. Водночас все не так добре, як може здатися на перший погляд, адже навіть показники перших місяців цього року становлять лише 85% від обсягів виробництва за три місяці довоєнного 2021.

Серед причин спаду виробництва фахівці називають порушення ланцюгів постачання і збуту, яке пов'язане з воєнними діями. Експорт популярного алкогольного напою також не зміг повернутися до довоєнних показників – принаймні, якщо казати про 2024 рік.

Зверніть увагу! За даними Державної митної служби, за 11 місяців 2024-го наша країна експортувала пива з солоду на 27,8 мільйона доларів, тоді як у 2021 році цей показник склав 42,2 мільйона доларів.