Украина в 2025 году удержала высокую планку производства сахара: что этому способствовало

Сезон сахароварения в Украине официально завершился 1 февраля 2026 года. Несмотря на существенное сокращение посевных площадей, объемы производства уменьшились незначительно благодаря рекордной урожайности и высокой сахаристости свеклы.

Украинские производители сахара удачно завершили сезон сахароварения

Сезон сахароварения в Украине завершился 1 февраля 2026 года, сообщает latifundist.com. За этот период 26 заводов ассоциации "Укрцукор" произвели 1,64 миллиона тонн сахара, а с учетом еще одного предприятия, не входящего в ассоциацию, общий объем производства достиг 1,72 миллиона тонн.

Несмотря на сокращение площадей сева сахарной свеклы по сравнению с предыдущим годом на 23 процента, или 50 тысяч гектаров, производство сахара уменьшилось лишь на 4 процента, или 80 тысяч тонн. Такой результат объясняется ростом урожайности свеклы до рекордных для отрасли 58 тонн с гектара, высоким уровнем сахаристости на уровне 17,6 процента и совершенствованием операционных процессов на перерабатывающих заводах. В результате выход сахара вырос по сравнению с 2024 годом на 1 процент – до 15,17 процента.

Лидерами по производству сахара в сезоне 2025 года остались компании:

"Радеховский сахар" с долей 32 процента,

"Астарта" – 21 процент,

"Укрпроминвест-Агро" – 15 процентов,

Теофипольский сахарный завод – 6 процентов,

A'SPIK – 5 процентов.

В маркетинговом году 2025/26 заводы компании "Укрпроминвест-Агро" переработали 1,6 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 226 тысяч тонн сахара.

В то же время в странах Европейского Союза в 2025 году прекратили работу 5 сахарных заводов, а в целом с 2017 года было закрыто 17 перерабатывающих предприятий. По данным Комитета европейских производителей сахара, такая тенденция связана с ростом производственных затрат и усилением конкуренции со стороны дешевого импортного сахара.

