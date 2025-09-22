На фермах по всей территории США выявляют случаи птичьего гриппа среди крупного рогатого скота. Симптомы у коров проявляются на поздней стадии лактации и требуют немедленного сообщения в ветеринарную службу.

На молочных фермах США птичий грипп

В Департаменте сельского хозяйства Небраски сообщили о первом случае птичьего гриппа среди молочного поголовья крупного рогатого скота, сообщает 24 Канал со ссылкой на DairyNews.today.

Читайте также Что будет с ценами на "молочку" в ближайшее время: подорожают ли сыр и масло

Обратите внимание! Стадо поместили на карантин, сообщает AgroPortal. Лаборатории Национальной ветеринарной службы подтвердили, что штамм вируса похож на тот, что обнаружен в Калифорнии. При условии поддерживающей терапии молочные коровы обычно выздоравливают от птичьего гриппа с незначительной смертностью или вообще без нее, отметили в ведомстве.

Ветеринар штата Роджер Дадли заявил, что производители молочной продукции в Небраске должны придерживаться строгих протоколов биобезопасности и немедленно обращаться к своему ветеринару, если их животные проявляют любые симптомы вируса.

Важно! Симптомы птичьего гриппа чаще всего встречаются у коров на поздней стадии лактации и могут включать прозрачные выделения из носа, снижение производства молока, липкий или жидкий кал, вялость, обезвоживание, лихорадку и более густое концентрированное молоко. Случаи птичьего гриппа у коров в США начали регистрировать в начале 2024 года.

АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира