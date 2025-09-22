В США по молочным фермам распространяются случаи птичьего гриппа
- Случаи птичьего гриппа среди крупного рогатого скота выявляются на фермах США, с первым зарегистрированным случаем в Небраске.
- Симптомы появляются на поздней стадии лактации, и больные животные могут выздоравливать с незначительной смертностью при соблюдении протоколов биобезопасности и ветеринарной поддержки.
На фермах по всей территории США выявляют случаи птичьего гриппа среди крупного рогатого скота. Симптомы у коров проявляются на поздней стадии лактации и требуют немедленного сообщения в ветеринарную службу.
На молочных фермах США птичий грипп
В Департаменте сельского хозяйства Небраски сообщили о первом случае птичьего гриппа среди молочного поголовья крупного рогатого скота, сообщает 24 Канал со ссылкой на DairyNews.today.
Обратите внимание! Стадо поместили на карантин, сообщает AgroPortal. Лаборатории Национальной ветеринарной службы подтвердили, что штамм вируса похож на тот, что обнаружен в Калифорнии. При условии поддерживающей терапии молочные коровы обычно выздоравливают от птичьего гриппа с незначительной смертностью или вообще без нее, отметили в ведомстве.
Ветеринар штата Роджер Дадли заявил, что производители молочной продукции в Небраске должны придерживаться строгих протоколов биобезопасности и немедленно обращаться к своему ветеринару, если их животные проявляют любые симптомы вируса.
Важно! Симптомы птичьего гриппа чаще всего встречаются у коров на поздней стадии лактации и могут включать прозрачные выделения из носа, снижение производства молока, липкий или жидкий кал, вялость, обезвоживание, лихорадку и более густое концентрированное молоко. Случаи птичьего гриппа у коров в США начали регистрировать в начале 2024 года.
АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира
Африканская чума свиней распространилась на 51 страну с января 2024 до мая 2025 года, в частности, впервые зафиксированы случаи в Черногории, Албании и Шри-Ланке.
Зарегистрировано 14 918 вспышек, из них 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне, что повлекло потери в свинохозяйствах на 605 225 голов.