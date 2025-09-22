На фермах по всій території США виявляють випадки пташиного грипу серед великої рогатої худоби. Симптоми у корів проявляються на пізній стадії лактації і вимагають негайного повідомлення у ветеринарну службу.

На молочних фермах США пташиний грип

У Департаменті сільського господарства Небраски повідомили про перший випадок пташиного грипу серед молочного поголів'я великої рогатої худоби, повідомляє 24 Канал із посиланням на DairyNews.today.

Читайте також Що буде з цінами на "молочку" найближчим часом: чи здорожчають сир та масло

Зверніть увагу! Стадо помістили на карантин, повідомляє AgroPortal. Лабораторії Національної ветеринарної служби підтвердили, що штам вірусу схожий на той, що виявлений у Каліфорнії. За умови підтримувальної терапії молочні корови зазвичай одужують від пташиного грипу з незначною смертністю або взагалі без неї, зазначили у відомстві.

Ветеринар штату Роджер Дадлі заявив, що виробники молочної продукції в Небрасці повинні дотримуватися суворих протоколів біобезпеки та негайно звертатися до свого ветеринара, якщо їхні тварини проявляють будь-які симптоми вірусу.

Важливо! Симптоми пташиного грипу найчастіше зустрічаються у корів на пізній стадії лактації та можуть включати прозорі виділення з носа, зниження виробництва молока, липкий або рідкий кал, млявість, зневоднення, лихоманку та більш густе концентроване молоко. Випадки пташиного грипу у корів у США почали реєструвати на початку 2024 року.

АЧС вже охопила 51 країну: хвороба загрожує продовольчій безпеці світу