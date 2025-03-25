Впервые в мире у овцы обнаружили птичий грипп

Фермеры Великобритании обнаружили случай заражения овцы вирусом птичьего гриппа. Это событие произошло впервые в мире.

Впервые птичьим гриппом заболела овца

В Великобритании зафиксировали первый в мире случай заражения овцы вирусом птичьего гриппа H5N1, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Инфицированное животное обнаружили в английском графстве Йоркшир во время рутинного тестирования отары овец, которую удерживали на территории, где ранее выявляли случаи гриппа среди птиц.

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Зараженную овцу уже эвтаназировали, а на ферме ввели строгие меры биобезопасности, чтобы предотвратить распространение вируса. Ветеринарные службы уверяют, что риск инфицирования птичьим гриппом другого скота остается низким.

Хотя угроза для животноводства минимальная, я призываю владельцев скота соблюдать чистоту и немедленно сообщать о подозрительных симптомах,

– заявила главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис.

Представитель Агентства здравоохранения Великобритании Мира Чанд также считает низким риск для общественности: "Мы внимательно следим за ситуацией и готовы быстро реагировать в случае необходимости".

Обратите внимание! Ранее вирус находили не только у птиц, но и у кошек, собак, лисиц, свиней и крупного рогатого скота.