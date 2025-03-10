Сколько платят украинцам в Германии за работу на поле

Миллионы украинцев с началом полномасштабного вторжения в российской армии в Украину выехали в Европу. Одна из стран, где украинцев больше всего это Германия, и чтобы там не зависеть от выплат, можно найти работу на поле.

Какую работу в поле предлагают в Германии украинцам

В 2025 году, согласно данным статистики Евростата, больше всего украинцев находятся за рубежом в трех странах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат. Больше всего (более 1 миллиона) наших сограждан проживает в Германии.

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Многие из тех, кто выехал туда, ищет работу в тех сферах, в которых разбирается и где не надо каких-то особых знаний и навыков. Чаще всего работники выбирают сезонную работу в сельском хозяйстве: сбор фруктов или овощей, сапания или обрезка кустов.

Журналисты 24 Канала промониторили сайты по поиску работы, где работодатели отмечали уровень почасовой оплаты. Далее умножили на примерное количество рабочих часов, чтобы выяснить сколько украинец за рубежом сможет заработать за месяц.

Важно! В публикации указано среднее арифметическое, поэтому почасовые ставки у разных работодателей могут отличаться.

Сбор клубники

По данным сайтов, где предлагают работу в Германии, есть варианты работы на посадку, уход и сбор клубники. Рабочий день – 8 часов с понедельника по субботу, а заработная плата составляет 10 евро в час. То есть в месяц – от 2 000 до 2 500 евро.

Интересно! Согласно среднего банковского курса евро, по состоянию на 19 мая, это от 92 000 гривен до 115 000 гривен.

Сколько платят на ферме

Кроме сбора ягод, в Германии также предлагают работу на ферме. Речь идет о молочных, конные и свиные фермы, где рабочий график составит от 8 до 10 часов в день.

Почасовая оплата – от 10 евро в час. Среди обязанностей есть доение, чистка, уборка, мытье и дезинфекция, кормление животных, вакцинация, перегон скота.

Сколько можно получить за сбор различных ягод

Предлагают в Германии работу и в фермерских хозяйствах, где нужно собирать различные виды ягод и фруктов. Речь идет как о яблоках, так и о малине, ежевику, томатов, грибов и тому подобное. На ферме нужно будет, кроме сбора, еще и упаковывать фрукты и ягоды.

Обратите внимание! Рабочие смены длятся 40 – 60 часов в неделю – это 5 – 6 дней. Ставка за час – 15,4 евро, а дополнительные часы – 22,22 5 евро. Итак, в месяц получается 2 500 – 3 500 евро (от 115 750 гривен до 162 050 гривен по среднему банковскому курсу).