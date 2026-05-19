АЧС снова наступает: в Европе фиксируют новые вспышки среди свиней

Африканская чума свиней продолжает распространяться в Европе и Азии, создавая новые риски для животноводства. В 2026 году первые случаи среди домашних свиней уже подтвердили в Италии и Словакии, а количество зараженных диких кабанов превысило 4 тысячи.

АЧС снова распространяется среди домашних свиней

Эпизоотическая ситуация с африканской чумой свиней в мире остается напряженной, сообщает PigUA.info. В Европе и Азии продолжают регистрировать новые случаи заболевания как среди домашних животных, так и в дикой природе.

По данным системы мониторинга заболеваний Европейской комиссии, с начала 2026 года девять стран региона уже сообщили о 123 вспышки АЧС в коммерческих и приусадебных хозяйствах. Для сравнения, в течение всего 2025 года заболевания среди домашних свиней регистрировали в 13 странах, а общее количество случаев составило 940.

Новые вспышки среди домашних свиней недавно подтвердили в Италии и Словакии. В Италии очаг болезни зафиксировали в регионе Пьемонт на ферме, где удерживали 82 свиньи местной породы. Часть поголовья имела характерные симптомы инфекции.

Для Словакии этот случай стал первым среди домашних свиней за последний год, что свидетельствует о сохранении рисков даже в странах, где ранее удавалось сдерживать распространение вируса.

Больше всего случаев – в Румынии и среди диких кабанов

Наибольшее количество вспышек среди домашних свиней в этом году зафиксировали в Румынии, Сербии и Молдове. Значительная часть заражений приходится именно на приусадебные хозяйства, которые традиционно остаются более уязвимыми к распространению АЧС.

Отдельную тревогу вызывает ситуация среди дикой фауны. С начала года в Европе зарегистрировано более 4,3 тысячи случаев заболевания среди диких кабанов в 17 странах.

Больше всего инфицированных животных обнаружили в Польше, Литве, Италии, Венгрии и Германии. Именно дикая популяция кабанов считается одним из ключевых факторов длительного циркулирования вируса и его распространения на новые территории.

В то же время отдельные страны демонстрируют положительную динамику. Так, в Польше ветеринарная служба сообщила о ликвидации АЧС среди домашних свиней в трех провинциях после длительного периода без новых случаев.

Азия также остается в зоне риска

Сложная ситуация сохраняется и в азиатских странах. Во Вьетнаме с начала года подтверждено сотни вспышек, из-за чего пришлось уничтожить десятки тысяч свиней.

Новые случаи также регистрируют в Индонезии и Бутане, что свидетельствует об устойчивом присутствии вируса в регионе и сложности его контроля.

На этом фоне отдельные государства активизируют меры борьбы с заболеванием. В частности, на Филиппинах рассматривают возможность широкого применения вакцины против АЧС и продолжают программы восстановления поголовья.

Несмотря на локальные успехи в сдерживании болезни, африканская чума свиней продолжает активно циркулировать в мире. Это сохраняет высокие риски для свиноводческой отрасли и заставляет страны усиливать ветеринарный контроль и меры биобезопасности.

Ранее мы сообщали, что в Украине фиксировались вспышки АЧС.

В Черновицком районе было подтверждено вспышка африканской чумы свиней среди диких свиней, что привело к введению карантинных ограничений.

Определены зоны карантина: зона защиты охватывает села Стрелецкий Кут и Белая, а зона надзора включает широкую территорию, в частности город Черновцы и прилегающие общины.

В этих зонах провели учет поголовья свиней в хозяйствах и проверят условия их содержания. Карантинные ограничения будут действовать не менее 40 дней после выполнения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и решения соответствующей комиссии.