Какое расстояние должно быть между соседскими домами

Часто строя дом на своем участке владелец может не учесть, что расстояние до соседского дома может оказаться слишком маленьким. Чтобы предотвратить такую ситуацию нужно знать, какие нормативы расстояний предусматривает законодательство.

Какое расстояние должно быть между домами?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что в Украине действуют Законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О строительных нормах", на основании которых сейчас действует ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий", определяющий наиболее общие нормативные требования к размещению жилых домов, других зданий и сооружений.

Читайте также Как приватизировать землю возле дома: детали процедуры

Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат Согласно этим ГСН расстояние между жилыми домами следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с нормами противопожарных требований.

Обратите внимание! Конкретное расстояние, по его словам, определяется с учетом данных таблицы 15.2 ДБН и, в зависимости от степени огнестойкости домов, варьируются от 6 до 15 метров (но не менее этих значений). Разделение домов по степени огнестойкости определяют согласно требованиям отдельного ДБН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования".

Какие особенности и исключения существуют?

Кроме того, по словам юриста, ДБН предусматривает возможность уменьшения (например, между стенами домов без оконных проемов) и увеличение (в районах с сейсмичностью 9 баллов, а также для отдельных категорий домов и т.д.) этих нормативных расстояний.

Также, расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 метров при условии, если стена высшего дома, размещенного напротив другого дома, является противопожарной.

Итак, конкретное расстояние между определенными жилыми домами, в том числе в условиях застройки, что уже сложилась, надо определять в каждом конкретном случае отдельно,

– заключает Артем Рипенко.

Нередко возникает также необходимость изготовления расчета инсоляции и освещенности, ведь соседние дома могут препятствовать нормативному освещению жилых помещений.

Важно! Однако, в этом случае необходимо отдельно доказывать то, что помещение не получает нормативного освещения именно по причине возведения или эксплуатации соседнего дома, что нередко является проблемой для юристов. Для решения таких дел в ряде случаев необходимо привлечение сертифицированных специалистов и судебных экспертов.