Какое расстояние должно быть между домами?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что в Украине действуют Законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О строительных нормах", на основании которых сейчас действует ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий", определяющий наиболее общие нормативные требования к размещению жилых домов, других зданий и сооружений.

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Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат Согласно этим ГСН расстояние между жилыми домами следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с нормами противопожарных требований.

Обратите внимание! Конкретное расстояние, по его словам, определяется с учетом данных таблицы 15.2 ДБН и, в зависимости от степени огнестойкости домов, варьируются от 6 до 15 метров (но не менее этих значений). Разделение домов по степени огнестойкости определяют согласно требованиям отдельного ДБН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования".

Какие особенности и исключения существуют?

Кроме того, по словам юриста, ДБН предусматривает возможность уменьшения (например, между стенами домов без оконных проемов) и увеличение (в районах с сейсмичностью 9 баллов, а также для отдельных категорий домов и т.д.) этих нормативных расстояний.

Также, расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 метров при условии, если стена высшего дома, размещенного напротив другого дома, является противопожарной.

Итак, конкретное расстояние между определенными жилыми домами, в том числе в условиях застройки, что уже сложилась, надо определять в каждом конкретном случае отдельно,

– заключает Артем Рипенко.

Нередко возникает также необходимость изготовления расчета инсоляции и освещенности, ведь соседние дома могут препятствовать нормативному освещению жилых помещений.

Важно! Однако, в этом случае необходимо отдельно доказывать то, что помещение не получает нормативного освещения именно по причине возведения или эксплуатации соседнего дома, что нередко является проблемой для юристов. Для решения таких дел в ряде случаев необходимо привлечение сертифицированных специалистов и судебных экспертов.