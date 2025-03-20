Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли в Украине
- Расторжение договора аренды земли нужно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
- Для регистрации расторжения нужны заявление, документы, удостоверяющие личность, доверенность, копия регистрационного номера налогоплательщика, документ об уплате административного сбора, договор аренды и соглашение или решение суда.
Довольно часто арендатор может не выполнять свои обязанности, предусмотренные договором. Поэтому, в случае недоразумения с арендодателем, может дойти и до расторжения договора аренды.
Как расторгнуть договор аренды земли
Факт расторжения договора аренды земли необходимо зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Порядок регистрации такой же, как и для регистрации самого договора аренды земли.
Читайте также Как найти свободный земельный участок в Украине: практические советы
За государственной регистрацией расторжения договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, в том числе через центры предоставления административных услуг, к нотариусу.
Обратите внимание! Если не зарегистрировать прекращение права аренды земельного участка, то арендодатель не сможет совершать каких-либо сделок с земельным участком, а у арендатора будет формальное основание продолжать пользоваться земельным участком.
Какие документы нужно подготовить
Для проведения государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка нотариусу подается заявление на проведение регистрационных действий (оформляются с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество по месту обращения) и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.
Другими документами, которые подаются с заявлением являются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность или другой документ, удостоверяющий представительские полномочия в случае если лицо, которая обращается за государственной регистрацией действует как представитель;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщила об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);
- документ, подтверждающий уплату административного сбора (обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора;
- договор аренды земельного участка;
- соглашение о досрочном прекращении договора аренды земли (по согласию сторон) или решение суда, вступившее в законную силу (по решению суда).