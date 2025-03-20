Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли в Украине

Довольно часто арендатор может не выполнять свои обязанности, предусмотренные договором. Поэтому, в случае недоразумения с арендодателем, может дойти и до расторжения договора аренды.

Как расторгнуть договор аренды земли

Факт расторжения договора аренды земли необходимо зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Порядок регистрации такой же, как и для регистрации самого договора аренды земли.

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За государственной регистрацией расторжения договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, в том числе через центры предоставления административных услуг, к нотариусу.

Обратите внимание! Если не зарегистрировать прекращение права аренды земельного участка, то арендодатель не сможет совершать каких-либо сделок с земельным участком, а у арендатора будет формальное основание продолжать пользоваться земельным участком.

Какие документы нужно подготовить

Для проведения государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка нотариусу подается заявление на проведение регистрационных действий (оформляются с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество по месту обращения) и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.

Другими документами, которые подаются с заявлением являются: