Каким образом искать землю
Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Каналу, что в Украине не существует ресурса или сервиса, который имеет функционал по предоставлению информации о свободных земельных участках в автоматическом режиме. Поэтому, по его словам, актуальным остается поиск такой информации "вручную".
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Первым ресурсом, что пригодится при поиске свободного земельного участка, по словам юриста, является Публичная кадастровая карта.
Публичная кадастровая карта является составляющей технологического и программного обеспечения Государственного земельного кадастра с помощью которого обеспечивается информационное взаимодействие между земельным кадастром и другими информационными системами. Попросту говоря это веб-портал на котором публикуются сведения о землях, расположены в пределах государственной границы Украины, но и в этом ресурсе поиск придется осуществлять собственными силами.
Какой порядок действий при поиске
Алгоритм действий для поиска свободного земельного участка в Публичной кадастровой карте следующий.
- Сначала необходимо выбрать область и территорию населенного пункта, где лицо желает найти свободный земельный участок, при этом, так как поиск все же будет осуществляться в "ручном режиме", стоит учесть, что чем меньше будет выбрана территория поиска тем больше будет масштаб отображения карты на мониторе, что облегчит процесс поиска.
- Воспользоваться инструментом фильтры и в разделе "Слои кадастра" включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями" это позволит узнать информацию о земельных участках, по которым уже ведется работа о предоставлении их в частную собственность, но процесс предоставления еще продолжается.
- В разделе "Аналитические слои" включить такие фильтры как: не зарегистрированные территории и условная прибрежная защитная полоса, это нужно для того, чтобы отследить принадлежит ли выбранная территория к категориям земель по которым существуют ограничения.
- После включения фильтров на публичной кадастровой карте будут отображаться земельные участки выделены цветом – что означает, что они не являются свободными и территории не выделены цветом, что означает, что земельные участки на таких территориях являются несформированными, а следовательно являются свободными, именно среди таких территорий необходимо осуществлять поиск.
- В случае если определенная территория вас заинтересовала – целесообразно, с помощью инструмента "Площадь", выделить ее, что позволит наглядно увидеть ориентировочное месторасположение будущего земельного участка и иметь представление о его приблизительных размерах.
- Выяснив ориентировочное месторасположение будущего земельного участка не лишним будет сопоставление его с данными Лесного и Природно заповедного кадастров.
Обратите внимание! Среди преимуществ такого способа поиска Максим Боярчуков называет то, что человек может это сделать самостоятельно, не выходя из дома, среди недостатков - то что такой способ позволяет осуществить ориентировочный поиск, так как некоторые земельные участки могут быть занятыми, но сведения об этом попросту не внесены в Земельный кадастр.
Каким образом еще можно искать участок
Другим вариантом осуществления поиска является направление официальных запросов к распорядителю такой информации, обычно это местный орган по вопросам градостроительства и архитектуры, территориальный орган Госгеокадастра где, оплатив пошлину, есть возможность заказать графические материалы о расположении земельного участка и информацию о наличии или отсутствии у него владельца.
Такой вариант является более надежным, его результат будет иметь официальный характер, но для его реализации стоит обратиться к адвокату за предоставлением профессиональной правовой помощи,
– отмечает юрист.
Максим Боярчуков отмечает, что это нужно, поскольку получение ответа рискует превратиться в целый квест, начиная от определения надлежащего распорядителя информации и заканчивая процессом обжалования бездействия или отрицательного решения распорядителя информации.