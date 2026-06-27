Подарили землю, но передумали: когда можно расторгнуть договор дарения

Передача земельного участка в дар не всегда означает, что вернуть его уже невозможно. Закон предусматривает несколько случаев, когда даритель может добиться отмены договора или признания его недействительным в судебном порядке.

Когда можно расторгнуть договор дарения земли

Договор дарения земельного участка предусматривает, что владелец безвозмездно передает свою землю другому лицу, сообщает "Земельный фонд Украины". После оформления документов и регистрации права собственности земля переходит к новому владельцу, однако в законодательстве предусмотрены исключения.

Существует два основных механизма, которые могут помочь вернуть участок: расторжение договора дарения или признание его недействительным.

В соответствии со статьей 727 Гражданского кодекса Украины договор дарения можно расторгнуть в случаях, когда одаряемое лицо:

совершила тяжкое преступление против жизни или здоровья дарителя или его близких;

создает угрозу безвозвратной утраты подаренной земли;

небрежно относится к участку, из-за чего может быть уничтожена его важная ценность.

Например, если на земельном участке находится исторический объект, семейный сад или иная ценность, а новый владелец своими действиями может их уничтожить, даритель имеет право обратиться в суд.

В то же время просто изменить решение из-за того, что человек "передумал", невозможно. Если земля была подарена добровольно и новый владелец не нарушает закон, вернуть участок только из-за изменения желания не получится.

Важно помнить о сроках: для обращения в суд по поводу расторжения договора дарения установлен срок в один год.

Когда договор дарения могут признать недействительным

Отдельная ситуация — когда сам договор был заключен с нарушением закона. В таком случае можно требовать не расторжения, а признания сделки недействительной.

Основаниями могут быть:

ошибка при подписании документа — например, человек думал, что заключает другой договор, а фактически подписал дарственную;

давление, угрозы или принуждение при оформлении сделки;

фиктивность договора, когда стороны лишь формально передали право собственности;

состояние, при котором лицо не могло осознавать значение своих действий из-за болезни или иных обстоятельств.

В случае признания договора недействительным применяются последствия, предусмотренные статьёй 216 Гражданского кодекса Украины. То есть стороны должны вернуть всё, что получили по договору, а земельный участок может вернуться в собственность предыдущего владельца.

Как проходит процедура возврата земли

Чтобы аннулировать дарение, недостаточно просто обратиться к нотариусу. В большинстве случаев необходимо пройти судебную процедуру.

Первым шагом является сбор доказательств. Это могут быть документы, акты обследования земельного участка, решения судов, показания свидетелей и другие материалы, подтверждающие нарушение.

Далее необходимо подготовить исковое заявление и обратиться в суд по месту нахождения земельного участка. В ходе рассмотрения дела необходимо доказать наличие конкретных оснований для расторжения договора или признания его недействительным.

После положительного решения суда информация об изменении собственника вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Чтобы избежать подобных споров в будущем, перед подписанием договора следует внимательно проверять его условия, фиксировать состояние земельного участка и, при необходимости, рассматривать альтернативы, например оформление завещания.