Коли можна скасувати договір дарування землі

Договір дарування земельної ділянки передбачає, що власник безоплатно передає свою землю іншій особі, повідомляє "Земельний фонд України". Після оформлення документів та реєстрації права власності земля переходить до нового власника, однак у законодавстві передбачені винятки.

Існує два основні механізми, які можуть допомогти повернути ділянку: розірвання договору дарування або визнання його недійсним.

Відповідно до статті 727 Цивільного кодексу України, договір дарування можна розірвати у випадках, коли обдарована особа:

вчинила тяжкий злочин проти життя чи здоров'я дарувальника або його близьких;

створює загрозу безповоротної втрати подарованої землі;

недбало ставиться до ділянки, через що може бути знищена її важлива цінність.

Наприклад, якщо на землі розташований історичний об'єкт, родинний сад або інша цінність, а новий власник своїми діями може їх знищити, дарувальник має право звернутися до суду.

Водночас просто змінити рішення через те, що людина «передумала», неможливо. Якщо земля була подарована добровільно та новий власник не порушує закон, повернути ділянку лише через зміну бажання не вийде.

Важливо пам'ятати про строки: для звернення до суду щодо розірвання договору дарування встановлений строк в один рік.

Коли договір дарування можуть визнати недійсним

Окрема ситуація – коли сам договір уклали з порушеннями закону. У такому разі можна вимагати не розірвання, а визнання правочину недійсним.

Підставами можуть бути:

помилка під час підписання документа – наприклад, людина думала, що укладає інший договір, а фактично підписала дарування;

тиск, погрози або примус під час оформлення угоди;

фіктивність договору, коли сторони лише формально передали право власності;

стан, у якому особа не могла усвідомлювати значення своїх дій через хворобу чи інші обставини.

У разі визнання договору недійсним застосовуються наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України. Тобто сторони мають повернути все, що отримали за договором, а земельна ділянка може повернутися у власність попереднього власника.

Як відбувається процедура повернення землі

Щоб скасувати дарування, недостатньо просто звернутися до нотаріуса. У більшості випадків необхідно пройти судову процедуру.

Першим кроком є збір доказів. Це можуть бути документи, акти обстеження земельної ділянки, рішення судів, показання свідків та інші матеріали, які підтверджують порушення.

Далі потрібно підготувати позовну заяву та звернутися до суду за місцем розташування земельної ділянки. У процесі розгляду справи потрібно довести наявність конкретних підстав для розірвання договору або визнання його недійсним.

Після позитивного рішення суду інформацію про зміну власника вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Щоб уникнути подібних спорів у майбутньому, перед підписанням договору варто уважно перевіряти його умови, фіксувати стан земельної ділянки та за потреби розглядати альтернативи, наприклад оформлення заповіту.