Украинские ученые выяснили детальные причины размножения азиатской саранчи, нашествие которой недавно пережил юг Украины. Всему виной изменения климата.

Почему саранча начала активно размножаться?

По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника Института защиты растений НААН Андрея Федоренко, массовые размножения и распространения азиатской саранчи чаще всего связаны с совокупностью различных факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrotimes. Так, известно, что ее развитие напрямую зависит от гидротермического режима в местах сосредоточения.

В целом наибольшую численность саранчовых в Украине наблюдают в областях, где сумма активных температур (более 5 градусов Цельсия) превышает 3000 градусов Цельсия (Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и в Крыму), а также в регионах, где поверхность земли летом прогревается до 28 – 33 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Ранняя весна с низкими кратковременными паводками, жаркое лето и длинная теплая осень является главным фактором, что может привести к вспышкам массового размножения этих насекомых. Так, в годы, когда средняя температура воздуха в течение вегетационного периода составляет более 13,8 градуса Цельсия, а количество осадков не превышает 320 миллиметров, развитие саранчи ускоряется, и она успевает отложить яйца до похолодания.

Через два года (с такими благоприятными для вредителя условиями) возникает высокая вероятность вспышки численности, особенно в районах, где есть стации, необходимые для развития фитофага. Стоит отметить, что азиатская саранча – это насекомое, характерна для болотных лугов и зарослей камыша, распространена в плавнях Дуная, Днепра, Днестра и Прута.

Важно! Весной после возрождения она питается пыреем и вейником, а позже – тростником. Именно поэтому вторым решающим фактором вспышки ее численности является наличие больших камышовых массивов, начинающих пересыхать (с появлением участков с изреженным растительным покровом или вообще открытых) и идеально пригодных для откладывания яиц. Итак, при совпадении всех указанных выше факторов появляется большая вероятность вспышки численности этого вредителя в следующем году.