40 гектаров свободы: как фермер из Черкасской области разводит элитную породу коров

Фермер из Черкасской области Сергей Вырвикишка разводит элитную породу коров абердин-ангусов. Именно из мяса этих животных производят элитную мраморную говядину.

Как выращивают элитных коров

Хозяйство расположено на 40 гектарах пастбищ в селе Подольское, рассказывает Суспільне Черкасы.

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Элитных коров здесь содержат на свободном выгуле, не держа на привязи. По словам фермера, за основу взяли пять принципов благополучия животных.

Свободное содержание, беспривязное содержание, это доступ к свежей воде, это доступ к свежему воздуху, это глубокая комфортная подстилка, если мы говорим о зимнем периоде, когда их содержат в загонах,

– объясняет Вирвикишка.

А чтобы животные не выходили за пределы пастбища, работники фермы устанавливают специальные приборы – «электропастухи».

Рабочие вбивают столбики, натягивают это оборудование и подключают питание, создавая ограждения, которые удерживают скот внутри территории.

Оно немного их щекочет, и они привыкли, знают, что оно немного бьет, и они к нему не подходят,

– рассказывает работник Михаил Савицкий.

Коров на ферме не доят, потому что абердин-ангусы относятся к мясным породам и молока дают немного. Его достаточно для вскармливания телят, но не больше.

Сергей Вырвикишка Фермер из Черкасской области Корова, она как самка, она в любом случае дает молоко после рождения молодняка. Но количество этого молока, достаточное для вскармливания детеныша. Поэтому мы животных не доим, а используем для вскармливания молодняка.

Вместе с тем абердин-ангусы хорошо приспосабливаются к украинскому климату. Они не боятся холодных зим, поэтому фермер хочет и дальше заниматься этим.

Однако Сергей отмечает, что пока в Украине культура потребления элитной говядины еще формируется, хотя спрос уже постепенно растет.

До войны у нас была возможность ездить в Европу, была возможность посещать там рестораны, была возможность пробовать это мясо, употреблять его и мы поняли, что это действительно вкусно. И почему бы на своей территории, на своих землях, на своих прекрасных, если бы возможностях, не построить этот бизнес и не предоставить предложение рынку,

– подытожил Вырвикишка.

Добавим, что из-за войны мясное скотоводство в Украине понесло значительные потери. По словам заместителя директора ассоциации мясной отрасли Игоря Тютюшкина, поголовье сократилось из-за боевых действий и нехватки пастбищ.

Конечно, часть фермеров переехала в центральные и западные области Украины, но пока компенсировать потери не удалось.

Обратите внимание! Мраморная говядина – это мясо, в котором тонкие прожилки жира равномерно распределены между мышечными волокнами, из-за чего оно напоминает мраморный узор. Такая структура делает мясо более нежным, сочным и ароматным после приготовления, но стоит эта говядина значительно дороже обычной.