Як вирощують елітних корів

Господарство розташоване на 40 гектарах пасовищ у селі Подільське, розповідає Суспільне Черкаси.

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Елітних корів тут утримують вільно, не тримаючи на прив'язі. За словами фермера, за основу взяли п'ять принципів добробуту тварин.

Вільне утримання, безприв'язне утримання, це доступ до свіжої води, це доступ до свіжого повітря, це глибока комфортна підстилка, якщо ми говоримо про зимовий період, коли їх утримують в загородках,

– пояснює Вирвикишка.

А щоб тварини не виходили за межі випасу, працівники ферми встановлюють спеціальні прилади – "електропастухи".

Робітники забивають стовпчики, натягують це обладнання і під'єднують живлення, створюючи огорожі, які утримують худобу всередині території.

Воно трошки їх пощипує і вони привикли, знають, що воно трошки б'ється і вони до нього не підходять,

– розповідає працівник Михайло Савицький.

Корів на фермі не доять, бо абердин-ангуси належать до м'ясних порід і молока лають небагато. Його достатньо для вигодовування телят, але не більше.

Сергій Вирвикишка Фермер з Черкащини Корова, вона як самка, вона у будь-якому разі дає молоко після народження молодняка. Але цього молока кількість така, яка достатня для випоювання дитинчати. Тому ми тварин не доємо, а використовуємо для вигодування молодняка.

Разом з тим абердин-ангуси добре пристосовуються до українського клімату. Вони не бояться холодних зим, тому фермер хоче нею й далі займатися.

Однак пан Сергій зауважує, що поки в Україні культура споживання елітної яловичини ще формується, хоча попит вже поступово зростає.

До війни ми мали можливість їздити в Європу, мали можливість відвідувати там ресторани, мали можливість пробувати це м'ясо, споживати його і зрозуміли, що це дійсно смачно. І чому б на своїй території, на своїх землях, на своїх прекрасних якби можливостях не будувати цей бізнес і не надати пропозицію ринку,

– резюмував Вирвикишка.

Додамо, що через війну м'ясне скотарство в Україні зазнало значних втрат. За словами заступника директора асоціації м'ясної галузі Ігоря Тютюшкіна, поголів'я скоротилося через бойові дії та нестачу пасовищ.

Звісно, частина фермерів переїхала в центральні та західні області України, але поки що компенсувати втрати не вдалося.

Зауважте! Мармурова яловичина – це м’ясо, у якому тонкі прожилки жиру рівномірно розподілені між м’язовими волокнами, через що воно нагадує мармуровий візерунок. Така структура робить м’ясо більш ніжним, соковитим і ароматним після приготування, але коштує ця яловичина значно дорожче за звичайну.