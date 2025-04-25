Шашлыки пожарить не удастся: где нельзя разжигать огонь

В Украине начался сезон шашлыков и выездов на природу. Однако стоит помнить о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф и сохранить окружающую среду.

Можно ли посещать леса

В теплое время года многие люди собираются на пикники, готовя шашлыки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Однако, кроме запрета на разведение открытого огня в лесу, сейчас существуют и определенные ограничения к посещению лесов и парков.

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Во время военного положения полный запрет посещения лесов населением пешком и транспорте действует почти во всех областях Украины.

Как сообщает ГСЧС Украины, в соответствии с решением областных военных администраций, запрет на посещение лесов касается таких областей:

Волынской,

Винницкой,

Днепропетровской,

Донецкой,

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Кировоградской,

Николаевской,

Запорожской,

Одесской,

Харьковской,

Полтавской,

Сумской.

Запрещено посещение лесов и в Закарпатской, Херсонской и Ровенской областях, в соответствии с решениями областных администраций. Во Львовской области, как сообщает Мостиский городской совет, запрещено посещение лесов Яворивского района.

Несмотря на то, что запрета посещать другие леса Львовской области пешком нет, в случае пожарной опасности может быть полный запрет посещения леса. Кроме того, отдельный запрет может вводиться городским советом.

Можно ли разжигать костры в лесу

Согласно действующему законодательству Украины, разведение костра запрещено в лесах и парковых участках. Кроме этого, запрещается оставлять непогашенные спички и окурки, оставлять тряпье, пропитанное горючими веществами, выжигать траву и тому подобное.

За нарушение требований пожарной безопасности, соответствии со статьей 77 КУоАП наступает административная ответственность. Поэтому нарушение наказывается штрафом от 1530 до 4590 гривен (для граждан) и от 4590 до 15 300 гривен для должностных лиц.

Где можно жечь костер

Разрешено разжигать огонь только в открытых для посещения зонах, на обустроенном для этого участке, с помощью мангала. Или же во дворе частного дома, соблюдая нормы пожарной безопасности.

Кроме того, во многих парках есть специально оборудованные зоны для шашлыка, даже с беседками – иногда аренда места платная, однако может и быть бесплатной.

Обратите внимание! Узнать, где именно разрешено готовить шашлыки, можно у администрации парка или главы территориальной общины. Однако мангал стоит ставить подальше от деревьев и непременно гасить после себя пламя, избегая попадания огня на траву.