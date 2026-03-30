Кофе по цене золота: в Бразилии продают редкий сорт в 50 раз дороже арабики

В Бразилии фермер выращивает редкий сорт кофе, который может стоить в десятки раз дороже традиционной арабики. Спрос на нишевую продукцию растет даже на фоне общего падения цен на рынке.

В Бразилии фермер в четвертом поколении активно развивает производство редкого сорта кофе эугениоидес, который считается предком арабики, сообщает Reuters. Благодаря уникальным свойствам этот кофе может продаваться в десятки раз дороже традиционных сортов.

По словам производителя Луиса Паулу Диаса Перейры Филью, он рассчитывает реализовать урожай по цене до 1 миллиона бразильских реалов (около 190 тысяч долларов США) за 10 стандартных мешков по 60 килограммов. Для сравнения, средняя цена арабики сейчас составляет около 400 долларов США за мешок.

Обратите внимание! Фермер отмечает, что эугениоидес имеет чрезвычайно сладкий вкус и практически не содержит кофеина, что делает его привлекательным для ценителей премиального кофе. Основными покупателями продукции являются клиенты из Тайваня и Саудовской Аравии. В прошлом году фермер продал три мешка этого сорта по 90 тысяч реалов за каждый.

Эксперты отмечают, что интерес к эугениоидес напоминает бум вокруг сорта гейша в начале 2000-х годов – благодаря редкости и уникальному вкусу этот кофе позиционируется как премиальный продукт.

В то же время выращивание этого сорта является сложным и малопродуктивным. С пяти гектаров плантаций фермер ожидает получить лишь около двух мешков с гектара – это менее чем десятая часть урожайности арабики.

Интересно! Несмотря на трудности, производитель планирует и в дальнейшем развивать это направление, ведь спрос на нишевый кофе в мире продолжает расти.

