ЕС откладывает регламент о предотвращении вырубки лесов EUDR

Евросоюз решил отсрочить на год протокол EUDR, который должен был контролировать, чтобы импортируемая в ЕС продукция не была выращена на месте срубленных лесов. Это решение ослабит также на некоторое время требования к украинской агропродукции.

Протокол о защите лесов пока отложили

Европейский парламент отсрочил применение регламента EUDR на год, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Читайте также Урожай и экспорт кукурузы в Украине упадет: USDA ухудшил прогноз

Согласно принятым изменениям, все предприятия будут иметь еще один год, чтобы придерживаться новых правил ЕС по предотвращению вырубки лесов:

внедрение требований EUDR для крупных операторов – более 250 работников, более €50 млн оборота или более €30 млн активов – отсрочено до 30 декабря 2026 года;

для малых операторов – частных лиц и предприятий с количеством работников до 50 и годовым оборотом менее €10 млн – с 30 июня 2027 года.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Это дополнительное время имеет целью гарантировать плавный переход и дать время для совершенствования ИТ-системы, которую операторы, торговцы и их представители используют для подачи электронных заявлений о надлежащей проверке,

– говорится в сообщении.

Также устанавливается, что микро- и малые первичные операторы теперь должны будут подавать только одноразовую упрощенную декларацию, что облегчит предприятиям соблюдение закона без ущерба для его целей.

Украинские производители будут иметь время перестроиться

В Украине проблема вырубки лесов не стоит так остро, как, например в тропическом поясе Южной Америки. Но регламент – общий для всех. Европа борется с глобальной проблемой вырубки лесов и требует подтверждения от всех поставщиков без исключения.

При этом только предприятия, которые первыми разместят соответствующий продукт на рынке ЕС, будут ответственными за подачу заявлений о надлежащей проверке, "а не операторы и продавцы, которые впоследствии коммерциализируют его". Чтобы принятые изменения вступили в силу, они должны быть одобрены Советом Европы и опубликованы в Официальном журнале ЕС до конца 2025 года.

Регламент EUDR, который вступил в силу в июне 2023, касается таких товаров, как скот, какао, кофе, пальмовое масло, каучук, соя и древесина, а также продуктов их переработки. Он гарантирует, что производство этих товаров не повлекло вырубку или деградацию лесов.

Украинские молочные фермы нарастили производство молока: какой рост за 2025 год?