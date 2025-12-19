ЄС відтерміновує регламент про запобігання вирубці лісів EUDR

Євросоюз вирішив відтермінувати на рік протокол EUDR, який мав контролювати, щоб імпортована до ЄС продукція не була вирощена на місці зрубаних лісів. Це рішення послабить також на деякий час вимоги до української агропродукції.

Протокол про захист лісів поки відклали

Європейський парламент відтермінував застосування регламенту EUDR на рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Згідно з ухваленими змінами, всі підприємства матимуть ще один рік, щоб дотримуватися нових правил ЄС щодо запобігання вирубці лісів:

впровадження вимог EUDR для великих операторів – понад 250 працівників, понад €50 млн обороту або понад €30 млн активів – відтерміновано до 30 грудня 2026 року;

для малих операторів – приватних осіб та підприємств з кількістю працівників до 50 та річним оборотом менш як €10 млн – з 30 червня 2027 року.

Цей додатковий час має на меті гарантувати плавний перехід та дати час для вдосконалення ІТ-системи, яку оператори, торговці та їхні представники використовують для подання електронних заяв про належну перевірку,

– йдеться у повідомленні.

Також встановлюється, що мікро- та малі первинні оператори тепер повинні будуть подавати лише одноразову спрощену декларацію, що полегшить підприємствам дотримання закону без шкоди для його цілей.

Українські виробники матимуть час перелаштуватися

В Україні проблема вирубки лісів не стоїть так гостро, як, наприклад у тропічному поясі Південної Америки. Але регламент – загальний для всіх. Європа бореться з глобальною проблемою вирубки лісів і вимагає підтвердження від усіх постачальників без винятку.

При цьому тільки підприємства, які першими розмістять відповідний продукт на ринку ЄС, будуть відповідальними за подання заяв про належну перевірку, "а не оператори та продавці, які згодом комерціалізують його". Щоб ухвалені зміни набули чинності, вони мають бути схвалені Радою Європи та опубліковані в Офіційному журналі ЄС до кінця 2025 року.

Регламент EUDR, який набрав чинності в червні 2023 року, стосується таких товарів, як худоба, какао, кава, пальмова олія, каучук, соя та деревина, а також продуктів їх перероблювання. Він гарантує, що виробництво цих товарів не спричинило вирубку або деградацію лісів.

