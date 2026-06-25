На фоне топливного кризиса: в России может произойти "продовольственная катастрофа"

На Алтайский край в России приходится почти 30 % общего сельскохозяйственного производства в Сибирском федеральном округе. Там, вслед за Иркутской областью, начались проблемы с обеспечением аграриев топливом.

Что происходит в России на фоне ситуации с топливом

Об этом заявила депутат Госдумы от Алтая Мария Прусакова, о чем пишет издание The Moscow Times.

Читайте также Такого не было более 20 лет: в России рекордно взлетели цены на бензин

Она напомнила, что в регионах вводятся ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а "пессимистические прогнозы провоцируют панику среди населения". Прусакова добавила, что топливный кризис дошел до Сибири, а ситуацию дополнительно осложняет уборочная кампания в аграрных регионах, которая на сегодняшний день фактически находится под угрозой.

Депутат подчеркнула, что на этом фоне топливо для сельхозпроизводителей в течение года подорожало в среднем в 2,5 раза. Кроме того, выросли цены на удобрения.

По оценкам алтайских фермеров, всё это может привести к продовольственной катастрофе,

– заявила Мария Прусакова.

Уже сейчас аграрии в Ребрихинском и других районах Алтайского края сталкиваются с ограничениями на отпуск топлива. К тому же на заправках не продают дизельное топливо в канистры.

Как отметила Прусакова, люди не знают, как проводить заготовку сена, а "урожай может остаться в полях".

Ранее о риске "полной остановки всего сельского хозяйства Иркутской области" из-за нехватки топлива заявлял местный депутат Степан Франтенко. До этого на дефицит и подорожание дизельного топлива для сельскохозяйственной техники жаловались аграрии в регионах юга России, Центрально-Черноземного района и Поволжья.

Таким образом, топливный кризис в России ударяет по всем отраслям страны. В частности, последствия ударов ВСУ еще долго будут ощущаться в стране-агрессоре.

Что происходит в России на фоне проблем с топливом

Напомним, что топливный кризис в России активно распространяется. В стране уже начал останавливаться общественный транспорт.

Кроме того, ранее аграрии в России уже жаловались на подобные трудности. Россияне не понимают, как в сложившихся условиях проводить уборочную кампанию.