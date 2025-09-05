Россияне утверждают, что впервые за 33 года они начали продавать яйца в США. Однако есть определенные сомнения относительно правдивости этой информации.

Продает ли Россия яйца в США?

В росСМИ сегодня утром, 5 сентября пронеслась новость о том, что Россия якобы поставляет куриные яйца в США впервые за 33 года, с 1992 года, сообщает 24 Канал. Однако при проверке правдивости этой информации сразу же можно обнаружить желание российских пропагандистов выдать желаемое за действительное.

Так, росСМИ начали разгонять информацию, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Сумма закупки, якобы, составила 455 тысяч долларов. Такая поставка, по их словам, стала первой как минимум с начала 1992 года.

В то же время российские пропагандисты ссылаются на данные некой "американской статистической службы", не давая прямой ссылки на страницу с этой информацией.

Что такое "американская статистическая служба"? В Соединенных Штатах нет единой "американской статистической службы". Есть несколько федеральных агентств, которые собирают и анализируют статистические данные, в частности: Бюро переписи населения США, Бюро трудовой статистики, Национальный центр статистики здравоохранения, Управление экономики и статистики, а также другие агентства, входящие в состав различных министерств.

Важно! При этом, никакой информации о поставках яиц из России эти статистические службы не дают.

