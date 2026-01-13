Россия в течение прошлого года вышла в лидеры по экспорту гречки в США из-за своеобразной таможенной политики Дональда Трампа. Тогда как пошлины ударили по основным экспортерам этого продукта и поставки упали, Россия осталась на том же уровне экспорта, не подпав под пошлины.

Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США

В январе-октябре 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США с объемом 1,8 миллиона долларов, обойдя Канаду, тогда как Украина заняла третье место с 155,3 тысячи долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на UkrAgroConsult. Это стало возможным не из-за спроса, а из-за торговых пошлин США, которые оставили для России возможность беспошлинного экспорта неподсанкционной продукции.

В денежном выражении российский экспорт гречки в Соединенные Штаты за первые десять месяцев 2025 года достиг 1,8 миллиона долларов.

Для сравнения, Канада поставила гречки на 1,6 миллиона долларов, что и позволило России формально стать лидером в этом узком сегменте рынка. Хотя разница между двумя странами небольшая, для Москвы этот результат стал символическим – это самый высокий показатель с 2022 года, когда США закупили российской гречки на 3,3 миллиона долларов.

Обратите внимание! Другие экспортеры значительно отстают от двух лидеров. Украина заняла третье место с объемом поставок 155,3 тысячи долларов, Китай экспортировал гречки на 121,7 тысячи долларов, а Литва замкнула пятерку с показателем 119,7 тысячи долларов. На этом фоне "гречневый рекорд" России выглядит громко только в относительном измерении, ведь речь идет о небольшом по объемам сегменте аграрной торговли.

Почему Россия выбилась в лидеры экспорта гречки?

Аналитики отмечают, что причина роста поставок российской гречки – не внезапный всплеск любви американских потребителей к этому продукту. Ключевую роль сыграла торговая политика США, в частности пошлины, введены во время президентства Дональда Трампа. Они усложнили экспорт агропродукции для ряда стран, тогда как Россия сохранила возможность беспошлинно поставлять в США товары, не подпадающие под санкции, среди которых и гречка.

В результате возникла парадоксальная ситуация, что страна-агрессор получила торговые преимущества в нише, где для других поставщиков рынок фактически сузился. Именно эти "окна возможностей" и позволили России обойти Канаду, несмотря на общее сокращение экономических связей с Западом.

Важно! Несмотря на громкие заявления российских медиа о "крахе санкций", реальный масштаб этого достижения остается скромным. Объемы поставок гречки не имеют системного влияния ни на американский рынок, ни на мировую торговлю. Впрочем, для внутренней российской пропаганды даже такой результат становится аргументом о якобы незаменимости России для мировой экономики.

