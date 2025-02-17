Причина лежит на поверхности: В Минэкономики рассказали, почему дорожают продукты

В Министерстве экономики Украины рассказывают, что главной причиной ускорения роста цен в Украине было повышение тарифов электроэнергии после российских атак. Еще одним фактором был плохой урожай из-за жары и засухи 2024 года.

Какие причины роста цен на продукты в Украине

В министерстве отмечают, что в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины за декабрь 2024 года.

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По словам специалистов, ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике.

Поэтому после очередной атаки и разрушений отечественной энергетики военная природа инфляции начала не только доминировать на рынке, но и стимулировать ценовой рост. В итоге инфляционная динамика вышла за пределы цели Национального банка (5%), именно из-за предыдущего подорожания электроэнергии (рост расходов),

– говорится в отчете Минэкономики.

Какие дополнительные причины роста цен Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур, говорится в мониторинге. Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур, говорится в мониторинге.

В мониторинге также отмечается, что по предварительным оценкам Минэкономики, в 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6% (по сравнению с ростом на 5,5% в 2023 году).