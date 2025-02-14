Морковь продолжила дешеветь морковь продолжила дешеветь
На прошлой неделе продолжили снижаться цены на большинство овощей, в том числе и борщевого набора, среди которых и морковь, сообщает 24 Канал. Удешевление популярного овоща происходит уже несколько недель подряд.
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Эксперты объясняют, что удешевление моркови имеет те же причины, что и большинство овощей, которые производятся в Украине. Цены падают из-за того, что фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции на складах.
Сейчас стоимость моркови на рынках и в магазинах составляет от 31 до 45 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Фермеры, которые имеют качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.
Какая сейчас стоимость в магазинах
Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм моркови в популярных супермаркетах.
Морковь 1 килограмм
- Metro 31,40 гривны;
- Auchan 31,80 гривны;
- Megamarket 45,00 гривен;
- АТБ 31,49 гривны;
- Varus 31,50 гривны;
Морковь молодая 1 килограмм
- Auchan 58,80 гривны;