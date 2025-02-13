Цены на лук упали

Стоимость отдельных сортов традиционно высокая, но репчатый лук сейчас во всех магазинах и на рынках имеет очень привлекательную цену, передает 24 Канал. Падение цен обусловлено тем, что фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции на складах.

Читайте также В Украине падают цены на некоторые овощи: какая ситуация на рынке

Сейчас стоимость лука на рынках и в магазинах составляет от 8 до 14 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели. Фермеры, которые имеют качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.

Какая сейчас стоимость в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм различных сортов лука в популярных супермаркетах.

Лук белый:

Novus – 79,99 гривны;

Metro – 103,90 гривны;

Лук репчатый:

Auchan – 12,90 гривны;

Metro – 14,90 гривны;

Novus – 13,99 гривны;

Megamarket – 20,70 гривны;

АТБ – 13,79 гривны;

VARUS – 12,90 гривны;

Лук синий: