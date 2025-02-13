Ціни на цибулю впали

Вартість окремих сортів традиційно висока, але ріпчаста цибуля наразі в усіх магазинах та на ринках має дуже привабливу ціну, передає 24 Канал. Падіння цін зумовлене тим, що фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції на складах.

Читайте також В Україні падають ціни на деякі овочі: яка ситуація на ринку

Наразі вартість цибулі на ринках та у магазинах складає від 8 до 14 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Фермери, які мають якіснішу цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.

Яка наразі вартість у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм різних сортів цибулі у популярних супермаркетах.

Цибуля біла:

Novus – 79,99 гривні;

Metro – 103,90 гривні;

Цибуля ріпчаста:

Auchan – 12,90 гривні;

Metro – 14,90 гривні;

Novus – 13,99 гривні;

Megamarket – 20,70 гривні;

АТБ – 13,79 гривні;

VARUS – 12,90 гривні;

Цибуля синя: