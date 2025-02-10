Як змінилась вартість овочів

Минулого тижня в Україні подешевшали практично всі овочі борщового набору, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Через зниження якості коренеплодів, які перебувають на тривалому зберіганні, також впали ціни і на картоплю.

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Аналітики зазначають, що картопля подешевшала з 23 – 25 гривень за кілограм до 20 – 25. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті ріпчастої цибулі. Овоч подешевшав з 14 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм. Подешевшали морква з 28 – 32 гривень за кілограм до 25 – 18 і буряк – з 15 – 17 до 14 – 16 гривень за кілограм. Впала ціна і на білокачанну капусту, яка подешевшала з 37 – 10 до 35 – 38 гривень за кілограм.

Водночас пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Цей овоч віддавали по 55 – 60 гривень за кілограм, хоча раніше його можна було купити по 30 – 40. Також трохи знизилися ціни на баклажан – з 180 – 200 до 170 – 180 гривень за кілограм.

Ціни на фрукти здебільшого збереглися на рівні попереднього періоду.