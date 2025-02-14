Морква продовжила дешевшати

Минулого тижня продовжили знижуватись ціни на більшість овочів, у тому числі й борщового набору, серед яких і морква, повідомляє 24 Канал. Здешевшання популярного овоча відбувається вже кілька тижнів поспіль.

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Експерти пояснюють, що здешевшання моркви має ті ж причини, що і більшість овочів, які виробляються в Україні. Ціни падають через те, що фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції на складах.

Наразі вартість морквина ринках та у магазинах складає від 31 до 45 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Фермери, які мають якіснішу цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.

Яка наразі вартість у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм моркви у популярних супермаркетах.

Морква 1 кілограм

Metro 31,40 гривні;

Auchan 31,80 гривні;

Megamarket 45,00 гривень;

АТБ 31,49 гривні;

Varus 31,50 гривні;

Морква молода 1 кілограм